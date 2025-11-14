'बिहार के बाद अब बंगाल की बारी', NDA को मिली प्रचंड जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से बंगाल भाजपा उत्साहित है। भाजपा नेताओं ने 'बिहार के बाद अब बंगाल की बारी' का नारा दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में भी मोदी लहर चलने का दावा किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में जश्न मनाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बिहार के नतीजों का बंगाल पर कोई असर नहीं होगा।
राजीव कुमार झा, जागरण, कोलकाता। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत से बंगाल में भी भाजपा को एक नई ऊर्जा मिल गई है, जहां पांच महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार के बाद बंगाल में भी चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है।
इन सबके बीच पड़ोसी राज्य में शुक्रवार को आए चुनाव नतीजे व एनडीए को मिली भारी जीत से उत्साहित बंगाल भाजपा के नेताओं ने यह नारा बुलंद करना शुरू कर दिया है कि 'बिहार के बाद अब बंगाल की बारी' है। बिहार चुनाव नतीजे पर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि एक ही स्लोगन है- बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है..।
सुवेंदु अधिकारी का बड़ा दावा
दावा किया कि अगला नंबर अब बंगाल है। बंगाल में भी मोदी व भगवा लहर होगी। सुवेंदु के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्य विधानसभा परिसर में एनडीए की जीत का जश्न भी मनाया। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता सहित पूरे राज्यभर में जश्न मनाया।
बिहार चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री व प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डा सुकांत मजूमदार ने कहा कि अब बंगाल का जंगलराज खत्म करने की बारी है। पूर्वी भारत की राजनीति में आने वाले बड़े बदलावों का स्पष्ट संकेत : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है बल्कि यह पूर्वी भारत की राजनीति में आने वाले बड़े बदलावों का स्पष्ट संकेत है।
बिहार की जनता ने वंशवाद, भ्रष्टाचार और पाखंड की राजनीति को आखिरकार नकार दिया है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2026 के बंगाल चुनाव में जनता जीतेगी, तृणमूल हारेगी। बिहार ने दिखा दिया है कि भ्रष्ट राजनीति अंतत: हारती है। बंगाल अब अपना भविष्य खुद लिखेगा-विकास को चुनकर।
बिहार के नतीजों का बंगाल पर नहीं पड़ेगा कोई असर
तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि बिहार के चुनाव नतीजों का बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि ममता के नेतृत्व वाली पार्टी 250 से ज्यादा सीटों के साथ लगातार चौथी बार सत्ता में आएगी। बिहार के नतीजों ने फिर दिखा दिया है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस नाकाम रही है। यह बिहार का समीकरण है। इसका बंगाल से कोई संबंध नहीं है।
