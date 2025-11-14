Language
    बिहार में एनडीए की वापसी से बढ़ी ममता की टेंशन, क्या बंगाल के नतीजों पर होगा इसका असर?

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए की जीत से बीजेपी उत्साहित है। अमित मालवीय ने कहा कि बिहार का जनादेश एनडीए की विश्वसनीयता का प्रमाण है और इसका असर बंगाल के चुनावों पर भी दिखेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लोग टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी बंगाल में अपना वोट शेयर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

    ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधान सभा चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं। वोटों कि गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने बहुमत के आंकड़े से काफी आगे चली गई है। रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए करीब दो तिहाई बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है।

    बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी इस शानदार जीत ने एक तरीके से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी का अब अगला राजनीति लक्ष्य बंगाल ही है।

    बिहार के बाद बंगाल पर बीजेपी की नजर

    मतगणना के रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के निर्णायक जीत की ओर बढ़ने के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि बिहार में मिले जनता के जनादेश ने एनडीए की विश्वसनीयता पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव बंगाल के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं।

    एक समाचार चैनल से बात करते हुए अमित मालवीय ने कहा कि परिणाम "एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के कारण लोगों का भरोसा एनडीए पर बढ़ा है।

    लालू प्रसाद यादव पर भी साधा निशाना

    अमित मालवीय ने कहा कि यह परिणाम लालू प्रसाद यादव के विनाशकारी 15 वर्षों के विपरीत है, जिसके बारे में उनका तर्क था कि इस अवधि ने बिहार की प्रगति को रोक दिया था।

    वहीं, मालवीय से जब पूछा गया कि क्या बीजेपी बंगाल में सीएम ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चुनौती दे सकती है, इसके जवाब में मालवीय ने कहा कि आप भाजपा को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी तीन सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंच गई।

    'बंगाल में हमारा वोट शेयर 40 प्रतिशत'

    मालवीय ने कहा कि आजादी के बाद बीजेपी बंगाल में कभी सत्ता में नहीं रह है, लेकिन साल 2021 में हमने जिस तरीके प्रदर्शन किया वह शानदार था। हम तीन सीटों से बढ़कर 77 सीटों पर पहुंच गए। हमारी पार्टी का वोट शेयर भी 40 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा यह नहीं भूलना चाहिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बंगाल में अपना वोट शेयर बरकरार रखा है।

    'बंगाल के लोग टीएमसी को सत्ता से हटाने के लिए तैयार'

    अमित मालवीय ने कहा कि पिछले पांच साल संदेशखली, आरजी कार कांड, मालदा और मुर्शिदाबाद सहित जिलों में सांप्रदायिक झड़पों और राज्य भर में मौत और विनाश जैसी घटनाओं से भरे रहे हैं।

    मालवीय ने दावा किया कि बंगाल के लोग टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट देने का इंतजार कर रहे हैं। केवल एक चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए कि लोग स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें, जो बंगाल में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लालू प्रसाद के जंगल राज की तरह बंगाल भी हिंसा की चपेट में है।

