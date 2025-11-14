Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ये बीजेपी या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि...', कांग्रेस नेता ने बिहार चुनाव के नतीजे से पहले मानी हार

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:49 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें एनडीए शुरुआती रुझानों में आगे है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए उदित राज ने कहा कि यह SIR की जीत होगी, भाजपा या एनडीए की नहीं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    SIR जीत की तरफ बढ़ रही (फाइल फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में सत्तारुढ़ एनडीए बंपर बढ़त बनाए हुए है। एनडीए को 122 सीटों के आधे के आंकड़े को पार करते हुए देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने तंज कसते हुए कहा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सफलता की तरफ बढ़ रही है ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, देश में दो दशकों में यह पहला विधानसभा चुनाव है, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद आयोजित किया गया। बिहार चुनाव रिजल्ट के शुरुआती रुझानों को देखने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, उदित राज ने लिखा, "SIR जीत की तरफ बढ़ रही है "। उन्होंने कहा, "यह भाजपा या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि SIR की जीत होगी।"

    बिहार चुनाव परिणाम 2025: कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, "यह भाजपा या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि सर की जीत होगी।"


    सुबह 10:00 बजे, एनडीए 159 सीटों पर आगे चल रहा था। सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) 67 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की लोजपा (रालोद) 53 प्रतिशत की रूपांतरण दर के साथ 14 सीटों पर आगे चल रही है।

    जद(यू) ने 70 प्रतिशत की उच्च रूपांतरण दर बनाए रखी है, जबकि भाजपा ने 67 प्रतिशत रूपांतरण दर बनाए रखी है।

    महागठबंधन केवल 76 सीटों की बढ़त के साथ पीछे चल रहा है। जबकि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 38 प्रतिशत की रूपांतरण दर के साथ 51 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों के अनुसार राजद के सहयोगी दलों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस 17 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन 30 प्रतिशत की अच्छी रूपांतरण दर के साथ पांच सीटों पर आगे है।


    इस बीच, प्रशांत किशोर की जन सुराज दो सीटों पर आगे चल रही है, और एआईएमआईएम केवल एक सीट पर आगे है।

    प्रमुख चेहरों में, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट पर पीछे चल रहे हैं, भाजपा के मंगल पांडे सीवान में पीछे चल रहे हैं, जबकि जदयू के सुनील कुमार भोरे में आगे चल रहे हैं।

    बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई। अधिकारियों ने डाक मतपत्रों की गिनती शुरू कर दी है, और ईवीएम मतों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू हुई।


    चुनाव आयोग के आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार, 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में हुए मतदान में 2,616 उम्मीदवारों और 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भाग लिया और किसी ने भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान का अनुरोध नहीं किया। (समाचार एजेंसी एएनआई ते इनपुट के साथ)

    LIVE Counting | Bihar Chunav 2025 Result: रुझानों में तेजस्वी यादव 3016 वोटों से पीछे, तेज प्रताप का भी बुरा हाल; BJP सबसे बड़ी पार्टी