'ये बीजेपी या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि...', कांग्रेस नेता ने बिहार चुनाव के नतीजे से पहले मानी हार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में सत्तारुढ़ एनडीए बंपर बढ़त बनाए हुए है। एनडीए को 122 सीटों के आधे के आंकड़े को पार करते हुए देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने तंज कसते हुए कहा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सफलता की तरफ बढ़ रही है ।

दरअसल, देश में दो दशकों में यह पहला विधानसभा चुनाव है, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद आयोजित किया गया। बिहार चुनाव रिजल्ट के शुरुआती रुझानों को देखने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, उदित राज ने लिखा, "SIR जीत की तरफ बढ़ रही है "। उन्होंने कहा, "यह भाजपा या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि SIR की जीत होगी।"

बिहार चुनाव परिणाम 2025: कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, "यह भाजपा या एनडीए की जीत नहीं, बल्कि सर की जीत होगी।"

सुबह 10:00 बजे, एनडीए 159 सीटों पर आगे चल रहा था। सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) 67 सीटों पर आगे है। चिराग पासवान की लोजपा (रालोद) 53 प्रतिशत की रूपांतरण दर के साथ 14 सीटों पर आगे चल रही है।

जद(यू) ने 70 प्रतिशत की उच्च रूपांतरण दर बनाए रखी है, जबकि भाजपा ने 67 प्रतिशत रूपांतरण दर बनाए रखी है। महागठबंधन केवल 76 सीटों की बढ़त के साथ पीछे चल रहा है। जबकि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 38 प्रतिशत की रूपांतरण दर के साथ 51 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों के अनुसार राजद के सहयोगी दलों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस 17 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन 30 प्रतिशत की अच्छी रूपांतरण दर के साथ पांच सीटों पर आगे है।