    'राहुल गांधी ने 95 चुनाव हारने का नया रिकार्ड बनाया', गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बिहार चुनाव में राजग की जीत को मोदी और नीतीश के विकास एजेंडे पर जनता का विश्वास बताया। उन्होंने राहुल गांधी पर 95 चुनाव हारने का आरोप लगाया और विपक्ष पर ईवीएम को दोष देने की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद अनिल बलूनी और सम्बित पात्रा ने भी राजग की जीत पर खुशी जताई।

    गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में राजग गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलने पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह जनता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे पर भरोसे का प्रमाण है।

    भाटिया ने कहा कि नतीजों से स्पष्ट है कि पीएम मोदी का जादू एक बार फिर काम कर गया और जनता ने राजग को 200 से अधिक सीटों का जनादेश देने का मन बना लिया। उन्होंने दावा किया कि जनता ने महागठबंधन की राजनीति और उनके आरोपों को खारिज कर दिया।

    राहुल गांधी पर साधा निशाना

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाटिया ने कहा, “राहुल गांधी ने 95 चुनावी विफलता का नया रिकार्ड बनाया है। विपक्ष ने मुद्दों की बजाय सिर्फ एसआइआर, ईवीएम और सिस्टम को दोष देने की राजनीति की, जिसे जनता ने नकार दिया।''उन्होंने कहा कि यह जनादेश संदेश देता है कि बिहार में विकास, स्थिरता और प्रगति ही आगे की प्राथमिकता होगी, क्योंकि राजग फिर सत्ता में लौट रहा है।

    इधर, भाजपा सांसद और मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा, “बिहार में राजग प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहा है।'' उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार चुनाव अभियान का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पीएम ने पहले ही राजग की अब तक की सबसे बड़ी जीत का अनुमान लगाया था।भाजपा सांसद और प्रवक्ता सम्बित पात्रा ने भी एक्स पर भोजपुरी में पोस्ट करते हुए लिखा, “बिहार में बंपर जीत हो गईल, मोदी-नीतीश जी के जोड़ी हिट हो गईल।''

