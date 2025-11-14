Bihar Election Result 2025: 'MMC बन गई है कांग्रेस', पीएम मोदी ने बताया क्या है इसका सही मतलब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 90 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और एक प्रचंड जीत की ओर पार्टी बढ़ रही है। NDA की बात करें तो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड समेत तमाम सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा।

इन नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित भाजपा का मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उनका एक अलग अंदाज दिखा। उन्होंने सबसे पहले गमछा लहराकर जीत का जश्न मनाया और फिर बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा, 'लोगों ने गर्दा उड़ा दिया'।

महागठबंधन पर पीएम मोदी का निशाना पीएम मोदी ने इस दौरान कर्पूरी ठाकुर और जेपी नारायण को नमन भी किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जंगलराज वालों के MY फॉर्मूले को नकार दिया। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों ने तुष्टिकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था।"

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने 2010 के बाद सबसे बड़ा जनादेश दिया है। उन्होंने NDA के सभी दलों की ओर से बिहार के लोगों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि अब साकारात्मक वाला MY फॉर्मूला बना है।

कांग्रेस पर बोला हमला प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छठ पूजा को ड्रामा कहा गया। कांग्रेस और RJD ने छठी मैया से माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में बिहार के लोगों की अहम भूमिका है।

पीएम मोदी ने कहा, "बिहार वो धरती है, जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है, 'झूठ हारता है - जनविश्वास जीतता है'। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी।"

SIR पर पीएम मोदी का बयान उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खासतौर पर हमारा युवा मतदाता, 'मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है।

पीएम मोदी ने कहा, "अब हर दल का दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी-अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़ें और शत प्रतिशत योगदान दें, ताकि बाकी जगहों पर भी मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्धिकरण हो सके"।