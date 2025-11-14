बिहार में वोटों की गिनती से पहले नीतीश कुमार ने पंडित नेहरू को किया याद, शेयर की ये पोस्ट

पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि

नीतीश कुमार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित नेहरू की जयंती पर पोस्ट लिखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"

पूर्व पीएम नेहरू का जन्म

पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम अहम भूमिका निभाने वाले पंडित नेहरू ने 1951 के आम चुनाव के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं, 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया था।