    बंगाल में बीजेपी चीफ शमिक भट्टाचार्य ने किया अपनी टीम का एलान, इन नेताओं को दी जगह

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नई राज्य समिति की घोषणा की है। इसमें कई नए और पुराने चेहरों को जगह मिली है। अग्निम ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नई समिति में 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कुछ माह होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने आखिरकार बुधवार को नई राज्य समिति (कार्यकारिणी) की घोषणा कर दी। पिछले साल तीन जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के छह माह से अधिक समय बाद घोषित इस समिति में कई नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरे को भी जगह दी गई है।

    नई समिति में विधायक अग्निमित्रा पाल, संजय सिंह, सांसद मनोज टिग्गा, जगन्नाथ चटर्जी, तापस राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक सहित 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, पूर्व सांसद लाकेट चटर्जी सहित पांच महासचिव और 12 सचिव बनाए गए हैं।

    कोषाध्यक्ष में भी फेरबदल किया गया है। आशीष बापट को नया कोषाध्यक्ष जबकि विद्यासागर मंत्री एवं प्रवीण अग्रवाल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मीडिया कमेटी में भी बदलाव किया गया है। देवजीत सरकार प्रदेश भाजपा के नए मुख्य प्रवक्ता जबकि चंद्रशेखर बासोतिया मीडिया सह-संयोजक बनाए गए हैं।

