बंगाल में बीजेपी चीफ शमिक भट्टाचार्य ने किया अपनी टीम का एलान, इन नेताओं को दी जगह

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। कुछ माह होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल भाजपा के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने आखिरकार बुधवार को नई राज्य समिति (कार्यकारिणी) की घोषणा कर दी। पिछले साल तीन जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के छह माह से अधिक समय बाद घोषित इस समिति में कई नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरे को भी जगह दी गई है।

नई समिति में विधायक अग्निमित्रा पाल, संजय सिंह, सांसद मनोज टिग्गा, जगन्नाथ चटर्जी, तापस राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक सहित 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं, पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, पूर्व सांसद लाकेट चटर्जी सहित पांच महासचिव और 12 सचिव बनाए गए हैं।