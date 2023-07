Maharashtra: 'राज्य की जनता महा विकास अघाड़ी (MVA) के साथ', अजित पवार की बगावत के बीच बालासाहेब थोराट का बयान

Maharashtra Politics अजित पवार (Ajit Pawar) के बीजेपी खेमे में शामिल होने और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि राज्य की जनता महा विकास अघाड़ी (MVA) के साथ है। महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद की दावेदारी पर कांग्रेस नेता (Congress) ने कहा कि जिनके पास संख्या है उन्हें पद मिलना चाहिए।

'राज्य की जनता महा विकास अघाड़ी (MVA) के साथ', अजित पवार की बगावत के बीच बालासाहेब थोराट का बयान

मुंबई, एजेंसी। Maharashtra Politics: अजित पवार की बगावत के बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि राज्य की जनता महा विकास अघाड़ी (MVA) के साथ है। थोराट ने कहा, जिनके पास लोगों का समर्थन है, वे हमेशा मजबूत होते हैं। महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ हैं। वे भी हमारे पास आ रहे हैं। जो हुआ वह उन्हें पसंद नहीं आया। अजित पवार से नहीं हुई कोई बातचीत अजित पवार के बीजेपी खेमे में शामिल होने और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उन्होंने कहा 'मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद की दावेदारी पर कांग्रेस नेता ने कहा कि जिनके पास संख्या है उन्हें पद मिलना चाहिए। इससे पहले बालासाहेब थोराट ने कहा था कि महा विकास अघाड़ी गठबंधन सहयोगी है और 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे बालासाहेब थोराट ने कहा कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ होकर चुनाव लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा में कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें हासिल होंगी। एमवीए एक साथ है और राज्य के लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस की ये मांग होगी वैध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि अगर कांग्रेस चाहेगी अपने विपक्षी नेता की नियुक्ति करें, तो पार्टी के साथ होने के नाते यह एक वैध मांग होगी। विपक्ष के नेता पद पर कांग्रेस की दावेदारी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा विधायक है और अगल वे इसकी मांग करते हैं तो यह एक वैध मांग होगी।

Edited By: Nidhi Avinash