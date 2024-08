शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मुंह पर बांधी काली पट्टी, MVA नेताओं ने बदलापुर दुष्कर्म मामले पर दिया धरना

गौरतलब है कि बदलापुर दुष्कर्म मामले में महाविकास अघाड़ी दल ने आज महाराष्ट्र बंद का एलान किया था। हालांकि, शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र बंद के फैसले को रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा था कि बंद होने से आम जन जीवन अस्त-व्यस्त होता है। इसके बाद महा विकास अघाड़ी ने अब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का फैसला लिया है।

#WATCH | Maharashtra: NCP-SCP chief Sharad Pawar, along with Maha Vikas Aghadi party leaders and workers, with black bands tied on their arms, stage a protest in Pune against the Badlapur incident, where minor girl was allegedly sexually assaulted at a local school pic.twitter.com/gLlGpRfhn7