विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट: कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस का दबदबा, क्षेत्रीय पार्टियों ने भी दिखाया दमखम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनावों की वोट गिनती में इस बार किसी एक पार्टी का पूरा दबदबा नहीं रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर एनडीए ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंडी अलाइंस को काफी पीछे छोड़ते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिख रहा है।

लेकिन, विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों ने अलग-अलग राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर नतीजों ने दिखाया कि जनता ने अलग-अलग क्षेत्रों में अलग संदेश दिया है। राजस्थान में कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर में भाजपा की जीत राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 69 हजार 571 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हराया है। भाया ने 15 हजार 612 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

जम्मू-कश्मीर के नागरोटा में भाजपा की देव्यानी राणा ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्हें 24 हजार 647 वोटों की भारी बढ़त मिली। ओडिशा के नुआपाड़ा में भाजपा के जय ढोलकिया ने 82 हजार 911 वोटों की जबरदस्त बढ़त बना ली, जिससे पार्टी का दबदबा साफ दिखा।

पीडीपी ने भी मारी बाजी जम्मू-कश्मीर के बडगाम में पीडीपी उम्मीदवार मुंतजिर मेहदी ने 21 हजार 576 वोट पाकर जीत हासिल की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक निर्दलीय उम्मीदवार को 4478 वोटों से हराया। यहां भाजपा के उम्मीदवार मोहसिन मौसवी छठे स्थान पररहे और उन्हें सिर्फ 2619 वोट मिले।