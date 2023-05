गुवाहाटी, एएनआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह के बायकॉट की घोषणा की है। विपक्ष द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ''बहिष्कार तो होना ही था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भवन का निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं।''

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा क‍ि संसद का उद्घाटन उस दिन हो रहा है, जो वीर सावरकर से जुड़ा है। यह भी व‍िपक्ष की ओर से बहिष्कार करने की एक वजह हो सकता है।

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "The boycott is obvious. They opposed the construction of Parliament House. They never thought that the construction will be completed so soon. So, everything has happened like a bouncer for the Opposition. Just to save their face, they… https://t.co/D4fY0PPi7Q pic.twitter.com/45WuQmZOUy