Owaisi: 'इनका तो जिक्र ही नहीं था...', अमेरिकी विदेश मंत्री का नाम लेकर ओवैसी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कसा तंज

ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे संबोधन में अल्पसंख्यकों या बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं किया।

ओवैसी ने आगे कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों में वृद्धि हुई है और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। इस पर भी कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि संबोधन में कुछ भी नया नहीं था, यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह था।

