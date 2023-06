ओवैसी ने 'शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक' विपक्षियों पर किया हमला, पूछा- इन पार्टियों का क्या है ट्रैक रिकॉर्ड?

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 15 दलों के तमाम विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि, विपक्ष का चेहरा कौन होगा? इस पर चर्चा नहीं होगी। इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाबैठक को लेकर तल्ख टिप्पणी की है।

ओवैसी ने सवाल पूछा कि पटना में एकजुट हुए तमाम राजनीतिक दलों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? साथ ही उन्होंने कहा कि उस बैठक में शिवसेना है। क्या वे सेक्युलर हो गए हैं?

#WATCH | AIMIM President & MP, Asaduddin Owaisi attacks Opposition meeting, says, "What is the track record of all these political leaders who have assembled there?" pic.twitter.com/CrucBpjz3D