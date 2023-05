केंद्र के अध्यादेश पर सियासी जंग, अरविंद केजरीवाल ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात; राज्यसभा में मांगा समर्थन

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर समर्थन मांग रहे हैं। केजरीवाल ने इसी सिलसिले में बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है।

अरविंद केजरीवाल बुधवार को मुंबई में स्थित मातोश्री पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत से मुलाकात की।

Maharashtra | Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann and other AAP leaders meet former Maharashtra CM Uddhav Thackeray and MP Sanjay Raut, in Mumbai. pic.twitter.com/o30RhAp1zy