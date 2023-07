'बंगाल में लोकतंत्र की उड़ रही धज्जियां', पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने CM ममता पर बोला हमला

West Bengal Panchayat Election अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के परिणामस्वरूप कई मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश और विदेश में ध्यान आकर्षित किया है और चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठाकुर ने हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

West Bengal Violence अनुराग ठाकुर ने बंगाल हिंसा की निंदा की।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एएनआई। West Bengal Violence केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंचायत चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चुनावों के दौरान बंगाल में हिंसा, आगजनी और अराजकता की बार-बार होने वाली घटनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार हर काम में फेल साबित हो रही है। बंगाल में हिंसा की व्यापकता निराशाजनक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री ठाकुर ने कहा, चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की व्यापकता को देखना निराशाजनक है। विनाशकारी साधनों का सहारा लेने की संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करती है और दुनिया भर में लोकतंत्र के सार को कमजोर करती है। ममता बनर्जी पर वार धांधली के कई उदाहरणों का जिक्र करते हुए, ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के बजाय मतपेटियों के इस्तेमाल की भी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि पंचायती राज में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी द्वारा सारी हदें पार करते हुए हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। TMC ही हिंसा की जिम्मेदार ठाकुर ने कहा कि बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के परिणामस्वरूप कई मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश और विदेश में ध्यान आकर्षित किया है और चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में सुनियोजित हिंसा की कड़ी निंदा की और इसके लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि पश्चिम बंगाल में हर चुनाव में हिंसा, बम विस्फोट और हत्याएं क्यों होती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

Edited By: Mahen Khanna