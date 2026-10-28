'बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो'... अमित शाह ने MLC चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी पर कसा तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चार राज्यों की 28 एमएलसी सीटों के नतीजों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा है- कांग्रेस ने 28 में से कितनी सीटें जीतीं जीरो। बैलेट बॉक्स इस्तीफा दो।

पोस्टर में राहुल गांधी जैसे दिखने वाले एक शख्स का कार्टून और बैलेट बॉक्स का चित्र भी नजर आ रहा है। अमित शाह ने इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस की करारी हार पर चुटकी ली है।

क्या हैं नतीजे?

चार राज्यों की कुल 28 विधान परिषद (एमएलसी) सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिनमें कांग्रेस को शून्य सीटें मिलीं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया।

गृह मंत्री अमित शाह के इस पोस्टर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा पैदा कर दी है। भाजपा समर्थक इसे कांग्रेस की हालिया चुनावी नाकामी पर सटीक तंज बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।