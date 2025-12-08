अमित शाह का बड़ा दावा, कहा- बंगाल और तमिलनाडु में भी होगी NDA की जीत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि राजग आगामी चुनावों में बंगाल और तमिलनाडु में बड़ी जीत हासिल करेगा, क्योंकि लोगों ने देश के हर कोने में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को नकार दिया है। भाजपा और उसके सहयोगी दल हाल ही में बिहार में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर अपनी जीत को जारी रखे हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब बंगाल और तमिलनाडु में भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। वह 1,500 करोड़ रुपये की लागत वाले तीन खेल परिसरों सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अहमदाबाद नगर निगम के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर बार-बार सवाल उठाए जाने पर कटाक्ष किया।

कहा कि भले ही भाजपा और राजग के सहयोगियों ने बिहार में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाई हो, लेकिन राहुल गांधी ईवीएम और मतदाता सूची की खामियां गिनाते रहते हैं। जबकि, सच्चाई यह है कि देश के लोग कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

कांग्रेस पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि आज इस मंच से मैं ममता बनर्जी और स्टालिन जी (बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री) को बताना चाहता हूं कि वे तैयार रहें। बिहार के बाद बंगाल और तमिलनाडु में राजग की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 तक का काल भाजपा के लिए लगातार जीत का रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में हमारे नेता नरेन्द्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और कई दशकों बाद एक रिकार्ड स्थापित किया। कांग्रेस महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अंतत: बिहार में समाप्त हो गई है।

उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने हर क्षेत्र में देश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और नरेन्द्र भाई के नेतृत्व में भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसके विपरीत विपक्षी पार्टियों के पास न तो नेता हैं और न ही कोई नीति। वे देश के किसी भी कोने में स्वीकार नहीं किए जाते।