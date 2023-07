गुजरात से राज्यसभा के लिए भाजपा के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई प्रत्याशी

गुजरात से राज्यसभा के लिए भाजपा के तीनों उम्मीदवार एस जयशंकर बाबू भाई देसाई एवं केसरी देव सिंह झाला निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में सदस्य संख्या कम होने के कारण अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था जिसकी वजह से भाजपा के तीनों ही उम्‍मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। बता दें कि संसद के ऊपरी सदन में भाजपा के 93 सदस्य हैं।

इन तीनों उम्‍मीदवारों के चुने जाने के बाद राज्‍यसभा में भाजपा और मजबूत होगी।

Your browser does not support the audio element.

अहमदाबाद, ऑनलाइन डेस्क। गुजरात से राज्यसभा के लिए भाजपा के तीनों उम्मीदवार एस जयशंकर, बाबू भाई देसाई एवं केसरी देव सिंह झाला निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में सदस्य संख्या कम होने के कारण अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था, जिसकी वजह से भाजपा के तीनों ही उम्‍मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। बता दें कि संसद के ऊपरी सदन में भाजपा के 93 सदस्य हैं। इन नेताओं का राज्यसभा पहुंचना तय गौरतलब है कि पश्‍च‍िम बंगाल की 6 सीटों के अलावा कई अन्‍य सीटों पर डमी उम्‍मीदवारों के नाम वापस ले लिए जाने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, तृणमूल नेता डेरेक ओ'ब्रायन सहित 11 नेताओं का निर्विरोध राज्‍यसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। तीनों उम्मीदवार हुए निर्विरोध निर्वाचित मालूम हो कि गुजरात से राज्यसभा में अगले माह जिन तीन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा उनमें से दो सीटों पर भाजपा ने विधायक रह चुके बाबू भाई देसाई और केसरीदेव सिंह झाला को उतारा था। हालांकि, बाकी बचे एक सीट पर पार्टी की ओर से मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नामांकन दाखिल किया था। इस चुनाव में विपक्ष ने आपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था, जिसके कारण भाजपा के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। एस जयशंकर दूसरी बार पहुंचे उच्च सदन विदेश मंत्री एस जयशंकर निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद दूसरी बार राज्यसभा पहुंच गए हैं। वहीं पूर्व विधायक बाबू भाई देसाई और केसरीदेव सिंह झाला पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। विधानसभा में भाजपा के संख्याबल को देखते हुए इन तीनों उम्मीदवारों का चुना जाना पहले से ही तय माना जा रहा था।

Edited By: Praveen Prasad Singh