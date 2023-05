'अगर दम है तो चीन पर करें सर्जिकल स्ट्राइक', अमित शाह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार

संगारेड्डी (तेलंगाना), एजेंसी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेलंगाना के BJP प्रमुख बंदी संजय के दावे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किए। ओवैसी ने कहा कि ये बोलते हैं ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम क्या चूड़ियां पहन कर बैठे हैं। अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए अनुमोदित हुए और अमित शाह बोलते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो आपको क्यों दर्द होता है? उन्होंने आगे कहा कि ये बोलते हैं ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम क्या चूड़ियां पहन कर बैठे हैं। अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो।

