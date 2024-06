'मेरे घर पर किसी ने लगा दिया इजराइल का झंडा', सरकार पर बरसे ओवैसी; शपथ के समय लगाया था जय फलस्तीन का नारा

ओवैसी ने बताया कि किसी ने उनके घर पर जाकर इजराइल का झंडा लगा दिया। इससे उनकी य​हूदी विचारधारा का पता चलता है। ओवैसी ने कहा कि यहूदियों ने ही गाजा में 40 हजार लोगों का कत्लेआम किया है और 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया। बता दें कि इजराइल यहूदी देश है और 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ही इजराइल गाजा पट्टी में हमास पर हमलावर रुख अपनाए हुए है।

दिल्ली के इंदिरागांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि यह दुखद घटना है। डीजीसीए को इस पर ध्यान देना चाहिए। डीजीसीए को देश को बताना होगा कि यह क्यों और कैसे हुआ? शुक्रवार को दिल्ली में हुई बारिश के बाद जलमजाव के सवाल पर AIMIM सांसद ने कहा कि 'पीएम ने G20 की मेजबानी की, मंडपम बनाया और इसके बाद भी जलभराव जारी है। इससे पता चलता है कि ऑप्टिक्स के लिए जो काम किया गया, उसका परिणाम यही है। ओवैसी ने क​हा कि इस पर ठोस काम करने की आवश्यकता है।'

#WATCH | On a portion of canopy collapsed at Delhi airport's Terminal-1, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "It's a saddening incident. I hope DGCA will take note of it and will tell the country why and how this happened."



On the waterlogging issue in Delhi, the AIMIM MP says, "The…