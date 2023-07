'NDA में सभी दलों के पास आजादी... विपक्षी गठबंधन में सभी हैं गुलाम', अन्नाद्रमुक ने DMK को याद दिलाई विचारधारा

अन्नाद्रमुक (AIADMK) के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में दलों के पास आजादी है जबकि डीएमके जिस गठबंधन में शामिल है वहां सब पार्टी गुलाम है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव अन्नाद्रमुक तमिलनाडु में गठबंधन का नेतृत्व करेगी। अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि डीएमके 1999 में भाजपा के साथ गठबंधन में थी तब उन्हें सत्ता सुख चाहिए था।

अन्नाद्रमुक ने DMK को याद दिलाई विचारधारा।

HighLights अन्नाद्रमुक ने डीएमके पर साधा निशाना। अन्नाद्रमुक ने विपक्षी गठबंधन वाले दलों को बताया गुलाम। रंग बदलती रहती है डीएमकेः अन्नाद्रमुक

