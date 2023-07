Tamil Nadu Politics: ई पलानीस्वामी बनेंगे AIADMK के महासचिव, चुनाव आयोग से मिली मंजूरी

तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में एडप्पादी के पलानीस्वामी (Edappadi K Palaniswami) को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ई पचेलानीस्वामी को हाल ही में अन्नाद्रमुक महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के पदाधिकारियों की सूची भी अपलोड की है।

एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी की फाइल फोटो।(फोटो सोर्स: जागरण)

चेन्नई, एएनआइ। एआईएडीएमके में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। इसी बीच मंगलवार को चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में एडप्पादी के पलानीस्वामी (Edappadi K Palaniswami) को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ई पलानीस्वामी को हाल ही में अन्नाद्रमुक महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया था। जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के पदाधिकारियों की सूची भी अपलोड की है। बता दें कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की निधन के बाद पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम के बीच पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई जारी है। दोनों ही गुट इस पार्टी पर अपने-अपने अधिकार का दावा करते हैं।

