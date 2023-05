कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से अधीर रंजन खुश, बोले-अब खत्म होने वाले हैं पीएम मोदी और बीजेपी के दिन

नई दिल्ली, आईएएनएस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। पार्टी ने विधानसभा की 224 सीटों में से 136 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि, बीजेपी बुरी तरह से हार गई। पार्टी के नेताओं में जीत से काफी उत्साह है। वहीं, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी जीत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर विपक्ष एकजुट है तो बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती है।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यदि विपक्ष एकजुट रहकर ही चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी किसी भी हाल में चुनाव नहीं जीत सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर और सदन के अंदर शुरू से ही कहती आ रही है यदि सत्ता से बीजेपी का सफाया करना है तो विपक्ष की एकजुटता से ही यह संभव है।

वहीं, अधीर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि आम जनता का वोट किसी भी पार्टी के लिए फिक्सड डिपोजिट नहीं है। पार्टी का बैंक में जमा हुऐ पैसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी कितने ही बड़े-बड़े वादे कर ले, लेकिन जनता जिसे चाहेगी, जिसके कामों को पसंद करेगी उसे ही वोट हासिल होगा।

कांग्रेस पार्टी की जीत से गदगदाए अधीर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं, कर्नाटक चुनाव के बाद पूरे देश में लहर शुरू हो गई है और लोग कह रहे हैं कि सत्ता से अब पीएम मोदी और बीजेपी के दिन अब खत्म होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो देश की जनता हमें माफ नहीं करेगी।

यह भी पढ़ें- कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद बने CBI के नए डायरेक्टर, 25 मई को खत्म होगा मौजूदा डायरेक्टर का कार्यकाल

#WATCH | We are saying from the beginning that if the Opposition is united then BJP can't remain in power. After the Karnataka polls, a wave has started across the country and people are saying that the days of PM Modi and BJP are coming to an end. If the Opposition will not… pic.twitter.com/nOkxkYnzWv— ANI (@ANI) May 14, 2023