क्या बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी AAP? फैसले से पहले पार्टी ने बुलाई PAC की अहम मीटिंग

AAP on Opposition Meet बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले आज आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होने या न होने पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बैठक के बाद फैसला आने की संभावना है।

AAP on Opposition Meet आप आज करेगी पीएसी की बैठक।

नई दिल्ली, एजेंसी। AAP on Opposition Meet आम आदमी पार्टी (AAP) ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले आज पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होने या न होने पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएसी की बैठक के बाद फैसला संभव बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने का फैसला पीएसी की बैठक के बाद लिए जाने की संभावना है। हालांकि, ऐसी बातें सामने आई हैं कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस द्वारा रुख स्पष्ट न किए जाने के चलते केजरीवाल की पार्टी इस बैठक से दूरी बना सकती है। भाजपा बोली- बैठक का कोई महत्व नहीं भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने विपक्ष की बैठक पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, इस बैठक का कोई महत्व नहीं है। ये भ्रष्टाचार करने वाली और परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। इन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। देश के निर्माण में इनकी कोई सहभागिता नहीं है। जिस मानसिकता के ये लोग हैं कि 'ये राज्य मेरा है', उसमें ही इनकी लड़ाई होने वाली है। भाजपा नेता ने आगे दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है कि ऐसी नासमझ सरकार बैठी है, जिसने 8.5 सालों में नहीं सीखा कि हमें जनता को कैसे राहत पहुंचानी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दवाई, बैड की समस्या रही और अब बाढ़ आ गई, ये सब केजरीवाल की पार्टी की कमियां है, जिसका भुगतान दिल्ली की जनता को करना पड़ रहा है। संजय राउत का भी आया बयान उधर, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी विपक्ष की बैठक को लेकर बयान सामने आया है। राउत ने कहा कि बेंगलुरु में होने जा रही विपक्ष की बैठक में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और मैं हिस्सा लेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है।

Edited By: Mahen Khanna