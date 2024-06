Assam News: आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला, असम ईकाई को किया भंग, बताई ये वजह

इसमें आगे कहा गया, 'नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा होने तक प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश कोषाध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे।' पार्टी ने यह भी बताया कि उसने पार्टी संगठन के पुनर्गठन के लिए कई नेताओं को शामिल कर एक कार्य समिति का गठन किया है। इनमें डॉ. भाबेन चौधरी (संयोजक), मनोज धनोवर (सह-संयोजक), राजीव सैकिया, मामुन इमदादुल हक चौधरी, ऋषिराज कौंडिन्य, अनुरूपा डेकराजा का नाम शामिल है।

Aam Aadmi Party dissolves the present organisation in the state of Assam with immediate effect. Until the new organisational structure is announced, the State President, State Secretary and State Treasurer will continue to hold their posts.

