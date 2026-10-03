हमास के हमले को बताया था 'ऐतिहासिक घटना': भारी विवाद के बाद इजरायली-अरब नेता शेहादेह ने चुनाव से नाम वापस लिया

रॉयटर, यरुशलम। इजरायल की वामपंथी अरब पार्टी बलाद के प्रमुख सामी अबू शेहादेह ने 27 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है।

यह फैसला ऐसे समय आया, जब इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि उसके न्यायाधीशों का बहुमत उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के पक्ष में है।

विवाद की वजह 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले को ‘महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना’ बताने वाला उनका एक लेख था।

अबू शेहादेह ने हालांकि इस बात से इन्कार किया है कि उनके बयान का मतलब हमास के हमले का समर्थन करना था।

7 अक्टूबर के हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया।