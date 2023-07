Indian Olympic Committee के मुख्यालय पर युवा पहलवानों ने किया प्रदर्शन, विनेश-बजरंग की छूट वापस लेने की मांग

Wrestlers family coaches protest against direct entry of Vinesh- Bajrang in Asian games बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल से छूट देने के विरोध में कई युवा पहलवानों के माता-पिता और कोचों ने प्रदर्शन किया है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल रहीं कामनवेल्थ गेम्स की रजत पदक विजेता अंशु मलिक भी जूनियर पहलवानों के समर्थन में उतरीं।