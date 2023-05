IOA का बड़ा फैसला, WFI के सभी निवर्तमान अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल प्रभाव से किया प्रतिबंधित

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Indian Olympic Association Wrestlers Protest। भारतीय ओलपिंक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अधिकारियों को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी निवर्तमान अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी करने की मांग की है। बता दें कि 23 अप्रैल 2023 से भारतीय पहलवान दूसरी बार धरना प्रदर्शन कर रहे है। पहलवानों ने बृजभूषण पर अलग-अलग जगहों पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है।

दरअसल, भारतीय पहलवानों ने इस साल के शुरुआत में 18 जनवरी 2023 से जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को लेकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय महिला पहलान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत करीब 30 पहलवान इस धरने में शामिल रहे। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि खेल मंत्रालय के कहने पर भारतीय महिला पहलवानों ने अपना धरना खत्म करने का कदम उठाया।

मंत्रालय की ओर से पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और बृजभूषण शरण सिंह को अपने काम से दूर रहने को कहा गया, लेकिन वह अपने पद पर बरकरार रहे और लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे।

इसके बाद पहलवान 23 अप्रैल को फिर से धरने पर बैठ गए। उनका ये धरना अभी तक जारी है। इस कड़ी में भारतीय ओपलिंक एसोसिएशन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने WFI के सभी निवर्तमान अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल प्रभाव से किया प्रतिबंधित इसकी जानकारी न्यूज ऐजेंसी एएन आई से मिली है।

बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कुछ समय पहले धरने पर बैठे पहलवानों से मुलाकात की थी। राज्यसभा सांसद उषा ने विरोध की निंदा करते हुए कहा था कि पहलवानों में अपनी मांग के समर्थन में सड़क पर उतरने में अनुशासन की कमी है।

Indian Olympic Association (IOA) debars all outgoing officials of the Wrestling Federation of India (WFI) from undertaking any administrative function with regard to WFI's operation, with immediate effect.— ANI (@ANI) May 13, 2023