Wimbledon 2023: स्वियातेक ने जीत के साथ शुरू किया अभियान, विंबलडन के दूसरे दौर में किया प्रवेश

इगा स्वियातेक ने चीनी प्रतिद्वंद्वी झू लिन को 6-1 6-3 से हराकर विंबलडन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस एकतरफा जीत के साथ ही उन्होंने ग्रास कोर्ट पर दावेदारी पेश कर दी है। तीसरी बार फ्रेंच ओपन विजेता रहीं 22 वर्षीय पोलिश खिलाड़ी ने अब तक चार ग्रैंडस्लैम जीते हैं और लंदन में अपने पांचवें और ग्रास कोर्ट पर पहले ग्रैंडस्लैम की दावेदार के रूप में उतरी हैं।

Wimbledon 2023: स्वियातेक ने जीत के साथ शुरू किया अभियान

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। विश्व नंबर एक इगा स्वियातेक ने चीनी प्रतिद्वंद्वी झू लिन को 6-1, 6-3 से हराकर विंबलडन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस एकतरफा जीत के साथ ही उन्होंने ग्रास कोर्ट पर दावेदारी पेश कर दी है। तीसरी बार फ्रेंच ओपन विजेता रहीं 22 वर्षीय पोलिश खिलाड़ी ने अब तक चार ग्रैंडस्लैम जीते हैं और लंदन में अपने पांचवें और ग्रास कोर्ट पर पहले ग्रैंडस्लैम की दावेदार के रूप में उतरी हैं। वह अब तक विंबलडन में चौथे दौर से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। विश्व की 34वें नंबर की खिलाड़ी झू ने अच्छी शुरुआत की, पर एक बार पिछड़ने के बाद वह वापसी नहीं कर सकीं। वहीं, अन्य मुकाबलों में कैरोलिन गार्सिया ने अमेरिकी खिलाड़ी कैटी वोलीनेट्स को 6-4, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में स्थान सुनिश्चित किया। साथ ही अमेरिका की चौथी वरीय खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने हमवतन लारेन डेविस को 6-2, 6-7(8), 6-3 से हराकर विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बना ली। पहले सेट से ही डेविस उनके विरुद्ध संघर्ष करती दिखीं। पर्सेल को हराकर दूसरे दौर में पहुंचे रुबलेवआंद्रे रुबलेव पहले रूसी खिलाड़ी बने जिन्होंने विंबलडन 2023 में दूसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे। सा तवें वरीय खिलाड़ी ने आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैक्स पर्सेल को 6-3, 7-5, 6-4 से सोमवार को हराया। रुबलेव उन 17 रूसी और बेलारूसी खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनपर 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंध लग गया था। युद्ध का विरोध करने के कारण विंबलडन में उनका जोरदार स्वागत भी हुआ।

Edited By: Priyanka Joshi