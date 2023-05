नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Neeraj Chopra Wanda Diamond League Live Streaming Details। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 5 मई से दोहा में शुरू होने वाली वांडा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। बता दें कि साल 2022 में नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ फाइनल जीता था। नीरज चोपड़ा ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। ऐसे में 7 महीने बाद एक बार फिर नीरज चोपड़ा एक्शन में नजर आएंगे।

उनके अलावा कई चैंपियन एथलीट्स इस लीग में हिस्सा लेंगे। विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और ओलिंपिक रजत पदक विजेता याकुब वाडलेच भी इस 14 चरण की एक दिवसीय सीरीज की सत्र की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ऐसे में इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कब, कहां और कैसे फैंस डायमंड लीग की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

साल 2023 वांडा डायमंड लीग की शुरुआत 5 मई 2023 से होगी।

साल 2023 डायमंड लीग दोहा के कतर स्पोर्ट्स क्लब में खेली जाएगी।

डायमंड लीग 2023 का लाइव बॉडकास्ट टीवी चैनल स्पोर्ट्स 18 1 SD और HD में देखा जा सकता है।

डायमंज लीग 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर होगी।

