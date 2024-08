वीडियो के अंत में विनेश फोगाट को अपनी मां से कहते हुए देखा गया- ''गोल्‍ड लाना है।''

It takes a village - Vinesh PHOGAT 🇮🇳 talking to her mother after becoming the first Indian to reach Olympic final in women’s wrestling#uww #wrestling #wrestleparis #olympics #paris2024 pic.twitter.com/Kh5SDCVR3T