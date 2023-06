छह महिला पहलवानों के साथ यौन शौषण के मामले में कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगे है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने खेल मंत्रायल से इंटरनेशनल ट्रैनिंग कैंप में हिस्सा लेने की मांग की थी जिसे मंजूरी मिल गई है।

Vinesh Phogat और Bajrang Punia को इंटरनेशनल ट्रैनिंग कैप में हिस्सा लेने की मिली इजाजत

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। छह महिला पहलवानों के साथ यौन शौषण के मामले में कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगे है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दोनों ही पहलवानों ने खेल मंत्रायल से इंटरनेशनल ट्रैनिंग कैंप में हिस्सा लेने की मांग की थी, जिसे हाल ही में मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब ये दोनों पहलवान विदेश में जाकर ट्रैनिंग करते हुए नजर आएंगे। Vinesh Phogat और Bajrang Punia को इंटरनेशनल ट्रैनिंग कैप में हिस्सा लेने की मिली इजाजत दरअसल, इंटरनेशनल ट्रैनिंग कैंप की शुरुआत 2 जुलाई से होगी, जबकि इसका अंत 10 जुलाई को होगा। TOPS स्कीम के अंतरगत विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) और बजरंग पुनिया (Bajrang Punia) की ये गुजारिश को हरी झंड़ी मिल गई है। खेल मंत्रालय ने दोनों पहलवानों को एक लिखित चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी। ऐसे में अब इन दोनों पहलवानों को विदेश में ट्रैनिंग करते हुए देखा जाएगा। सड़कों पर धरना बंद करने का लिया था फैसला बता दें कि पांच महीने के धरना-प्रदर्शन के बाद कुछ दिनों पहले ही महिला पहलवानों ने अपना प्रदर्शन बंद करने का फैसला किया। उनका कहना था कि बृजभूषण के खिलाफ उनकी ये लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि अब कोट में लड़ी जाएगी। 7 जून को हुई वार्ता में सरकार ने पहलवानों से कुछ वादे किए थे। इस पर पहलवानों का कहना है कि सरकार उनके सभी वादों को पूरा करे और महिला पहलवानों की शिकायतों पर कड़ा एक्शन ले। ये केस कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी। वादे के मुताबिक, नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये चुनाव 11 जुलाई को होना है pic.twitter.com/4XJRmB36sk— Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) June 25, 2023

