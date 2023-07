US Open से बाहर होने के बाद छलका PV Sindhu का दर्द, ट्वीट कर जाहिर की मन की बात

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। PV Sindhu Emotional US Open शीर्ष भारतीय शटलर पीवी सिंधू यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। दो बार भारत को ओलंपिक मेडल जीता चुकी पीवी सिंधू को यूएस ओपन के क्वार्टरफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सिंधू को चीन की गाओ फैंग जी ने 22-20,21-13 से हराया और इस हार के बाद सिंधू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी मन की बात जाहिर की।

दरअसल, सिंधू ने कहा कि जिस चीनी खिलाड़ी को उन्होंने इस महीने की शुरुआत में हराया था, इस बार उन्हें उसी खिलाड़ी से क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस हार से उन पर काफी गहरा असर पड़ा है। उन्होंने इस दौरान चीनी खिलाड़ी के हौसले की जमकर तारीफ की, जिस तरह से पिछली हार से सबक सीख कर उन्होंने सिंधु को हराया वह तारीफ के लायक रहा।

पीवी सिंधू ने ट्वीट कर लिखा, ''इस हार ने मुझ पर काफी भावनात्मक प्रभाव छोड़ा है, खासकर मेरे लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण साल रहा। काफी समय से हर टूर्नामेंट जीतने के बाद जब आपको निराशा मिलती है तो यह दिल टूटने से कम नहीं होता, हालांकि मैं अपनी भावनाओं का इस्तेमाल कर दोबारा वापसी करूंगी।''

इसके सीथ ही सिंधू ने लिखा, ‘‘अमेरिकी ओपन में मेरा सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हुआ जहां गाओ फांग जी से मेरी कांटेदार टक्कर हुई। पहले उसे कनाडा में हराने के बावजूद उसने मेरी कमजोरियों को देखते हुए मौके का फायदा उठाया और मुझसे बदला लेते हुए इस बार मुझे सीधे गेम में हरा दिया’’

My US Open journey came to an end in the quarterfinals, where I faced the talented Gao Fang Jie. Despite having previously defeated her in Canada, she outplayed me in straight sets this time, making effective use of my weaknesses. I must commend her for being fully prepared and… pic.twitter.com/VzCqIX9OAr— Pvsindhu (@Pvsindhu1) July 16, 2023