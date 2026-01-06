सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में उप्र ने लगाई जीत की हैटट्रिक, लद्दाख को मिली पहली जीत

जागरण संवाददाता, वाराणसी: सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मंगलवार को उप्र की पुरुष टीम ने जीत की हैट ट्रिक पूरी की। डा. संपूर्णानंद स्पो‌र्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में मजबूत आंध्र प्रदेश की टीम को आसानी से सीधे सेट में हकार कदम आगे बढ़ाया।

महिला टीम ने भी लगातार दूसरी जीत दर्ज की और मणिपुर के खिलाफ जीत दर्ज की। अन्य टीमों ने भी लीग मुकाबलों में जीत के साथ नाकआउट दौर के लिए दावेदारी मजबूत की। माना जा रहा था कि आंध्र प्रदेश के खिलाफ उप्र को कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन शुरुआत से ही तेलंगाना के खिलाफ बढ़त बनाते हुए मुकाबला 25-17, 25-22 और 25-20 अपने पक्ष में कर लिया।

महिला टीम ने भी हासिल की जीत उप्र की महिला टीम ने मणिपुर को आसानी से 25-7, 25-6, 25-11 से मात देकर मैच अपने नाम किया। पुरुष वर्ग के अन्य मुकाबले भी रोमांचक रहे। इसमें केरल ने हिमाचल प्रदेश को 25-21, 25-21, 19-25, 25-20, जम्मू कश्मीर ने दमन दीव को एकतरफा मैच में 25-19, 25-10, 25-9, उत्तराखंड ने महाराष्ट्र को 25-21, 25-22, 25-14, गुजरात ने मणिपुर को 25-17, 25-10, 29-27 से हराया।