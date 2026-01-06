Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में उप्र ने लगाई जीत की हैटट्रिक, लद्दाख को मिली पहली जीत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है जिससे टीम का प्रदर्शन मजबूत हुआ है। वहीं, लद्दाख की टीम ने भी टूर्नामे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, वाराणसी: सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मंगलवार को उप्र की पुरुष टीम ने जीत की हैट ट्रिक पूरी की। डा. संपूर्णानंद स्पो‌र्ट्स स्टेडियम में चल रही प्रतियोगिता में मजबूत आंध्र प्रदेश की टीम को आसानी से सीधे सेट में हकार कदम आगे बढ़ाया।

    महिला टीम ने भी लगातार दूसरी जीत दर्ज की और मणिपुर के खिलाफ जीत दर्ज की। अन्य टीमों ने भी लीग मुकाबलों में जीत के साथ नाकआउट दौर के लिए दावेदारी मजबूत की। माना जा रहा था कि आंध्र प्रदेश के खिलाफ उप्र को कड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन शुरुआत से ही तेलंगाना के खिलाफ बढ़त बनाते हुए मुकाबला 25-17, 25-22 और 25-20 अपने पक्ष में कर लिया।

    महिला टीम ने भी हासिल की जीत

    उप्र की महिला टीम ने मणिपुर को आसानी से 25-7, 25-6, 25-11 से मात देकर मैच अपने नाम किया। पुरुष वर्ग के अन्य मुकाबले भी रोमांचक रहे। इसमें केरल ने हिमाचल प्रदेश को 25-21, 25-21, 19-25, 25-20, जम्मू कश्मीर ने दमन दीव को एकतरफा मैच में 25-19, 25-10, 25-9, उत्तराखंड ने महाराष्ट्र को 25-21, 25-22, 25-14, गुजरात ने मणिपुर को 25-17, 25-10, 29-27 से हराया।

    लद्दाख ने हासिल की पहली जीत

    अभी तक प्रतियोगिता में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाने वाली लद्दाख की टीम ने पुडुचेरी को 25-11, 25-17, 25-11 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ ने मजबूत मानी जाने वाली दिल्ली की टीम को 25-19, 25-21, 25-22 से हराकर अपनी स्थिति मजबूत की। महिलाओं के वर्ग में कर्नाटक ने पुडुचेरी को 25-15, 25-16, 25-18, पंजाब ने आंध्र प्रदेश को 25-12, 25-10, 25-23, बिहार ने लद्दाख को 25-12, 25-10, 25-10, तेलंगाना ने दिल्ली को 25-19, 25-19, 25-19 को हराया।

    वहीं, छत्तीसगढ़ ने जम्मू कश्मीर के खिलाफ 25-9, 25-5, 25-3 की आसान जीत हासिल की तो तमिलनाडु को झारखंड के खिलाफ 25-7, 25-11, 25-7 से जीत मिली। गुजरात ने कर्नाटक को 25-15, 25-19, 25-23 से हराया।

    यह भी पढ़ें- सीनियर नेशनल वाॅलीबाल चैंपियनशिप में चला उप्र का विजय अभियान जारी, तीसरे दिन का लीग मुकाबला शुरू

    यह भी पढ़ें- खेलों में आगे बढ़ रहीं लद्दाख की बेटियां, हिजाब नहीं कोई बाधा, पहले दिन महिला टीम की कई खिलाड़ी हिजाब पहनकर कोर्ट पर उतरीं 