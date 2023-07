डोप टेस्ट में विफल रहीं दो भारतीय महिला एथलीट, नाडा ने अस्थायी रूप से किया निलंबित, एशियन चैंपियनशिप से भी OUT

Two Top Female Athletes fail dope test एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले भारत की दो शीर्ष महिला एथलीट डोप टेस्ट में विफल रहीं और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। बैंकाक में 12 जुलाई से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना है और यह दोनों एथलीट इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय दल का हिस्सा थीं।

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले भारत की दो शीर्ष महिला एथलीट डोप टेस्ट में विफल रहीं और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने इन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। बैंकाक में 12 जुलाई से एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना है और यह दोनों एथलीट इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय दल का हिस्सा थीं। तमिलनाडु की अर्चना सुसींद्रन और हरियाणा की अंजलि देवी नाडा के डोप नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) द्वारा किए गए परीक्षण में विफल रही हैं और उनके यूरीन के नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए हैं। इन दोनों एथलीटों को एशियन चैंपियनशिप के लिए गई भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है। दोनों ही एथलीट शनिवार को बैंकाक गए पहले बैच के साथ यात्रा नहीं कर पाईं। हाल ही में अर्चना ने हिमा दास को 100 मीटर वर्ग के फाइनल में पछाड़ा था। वहीं, अंजलि ने भी करीब चार वर्ष बाद वापसी करते हुए भुवनेश्वर में आयोजित हुई राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपिनशिप में महिलाओं के 400 मीटर वर्ग में 51.58 सेकेंड के अपने सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय दल चुनने के लिए मानदंड तय सरकार ने सोमवार को एशियाई खेलों के लिए व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में भारतीय दल के चयन के लिए मानदंड तय किए हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, 'व्यक्तिगत वर्ग में किसी भी एथलीट के पिछले 12 महीने का प्रदर्शन देखा जाएगा। वहीं, टीम स्पर्धा के लिए उन्हीं पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पिछले एक वर्ष में एशिया के भाग लेने वाले देशों के बीच आठवीं रैंकिंग प्राप्त की है। जिन खेलों में रैंकिंग बेहतर नहीं हो पाती है या जहां खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में प्रदर्शन की कमी के कारण अपनी रैंकिंग में सुधार नहीं कर पाए हैं उस स्थिति में खेल मंत्रालय के परामर्श से एनएसएफ द्वारा उचित मानदंड अपनाए जाएंगे।'

