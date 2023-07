Asian Games एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने एशियाई खेलों के लिए कुश्ती के ट्रायल की तारीखों का एलान कर दिया है। कुश्ती का ट्रायल अब दो दिनों में होगा जिसकी तारीख 22-23 जुलाई तय की गई हैं। हालांकि स्थान अभी तक तय नहीं की गई है लेकिन केडी जाधव के आईजी स्टेडियम को मेजबानी मिलना तय माना जा रहा है।

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। Asian Games Trial entries 22 July and 23 July। एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने एशियाई खेलों के लिए कुश्ती के ट्रायल की तारीखों का एलान कर दिया है। कुश्ती का ट्रायल अब दो दिनों में होगा जिसकी तारीख 22-23 जुलाई तय की गई हैं। हालांकि, स्थान अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन केडी जाधव के आईजी स्टेडियम को मेजबानी मिलना तय माना जा रहा है।

