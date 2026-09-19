एशियाई खेलों का महाकुंभ आज से, भारतीय खिलाड़ी 37 स्पर्धाओं में पेश करेंगे चुनौती

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया शहर में शनिवार से एशियाई खेलों का महाकुंभ शुरू होगा। हांगझू में तीन साल पूर्व भारतीय खेलों ने जिस ऊंचाई को छुआ था, अब उससे आगे बढ़ने की चुनौती है।

चीन में हुए एशियन गेम्स में 106 पदकों के रिकार्ड संग भारत ने साबित किया था कि उसकी ताकत चुनिंदा खेलों तक सीमित नहीं रही है। अब आइची-नागोया में 20वें एशियाई खेलों में 501 सदस्यीय भारतीय दल उस नए विश्वास को प्रदर्शन में बदलने उतरेगा।

अगले 15 दिन भारत के लिए सिर्फ पदकों की गिनती नहीं, बल्कि यह परखने का भी मौका होंगे कि 2036 तक दुनिया के शीर्ष 10 खेल राष्ट्रों में शामिल होने के उसके सपने की दिशा सही है या नहीं। करीब 11 हजार खिलाड़ी और 43 खेलों की भागीदारी वाला एशियन गेम्स कई मायनों में ओलंपिक से भी बड़ा आयोजन है। भारत के लिए चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। हांगझू में मिले 106 पदक अब नया मानक हैं और नागोया में हर भारतीय खिलाड़ी से उसी विरासत को आगे बढ़ाने की उम्मीद होगी।