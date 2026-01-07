चेस इंडिया टूर्नामेंट आज से, 6 साल बाद शिरकत करेंगे विश्वनाथन आनंद

डिजिटल डेस्क, कोलकाता: टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट का सातवां संस्करण कोलकाता के धोनो धान्यो आडिटोरियम में बुधवार से शुरू होगा। 11 जनवरी तक चलने वाली देश की इस सबसे बड़ी शतरंज प्रतियोगिता में विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनानंद, निहाल सरीन, वेसली सो समेत देश-विदेश के कई मशहूर खिलाड़ी शिरकत करेंगे। वहीं महिलाओं के वर्ग में दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, वैशाली आर, रक्षिता रवि जैसी प्रमुख खिलाड़ी भाग लेंगी।

6 साल बाद शिरकत करेंगे विश्वनाथन आनंद

पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद छह वर्ष बाद इस टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं। प्रथम राउंड में उनका मुकाबला अमेरिका के वेसली सो से हैं।

वहीं, दोहा में फिडे विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले अर्जुन एरिगेसी विदित गुजराती से भिड़ेंगे। युवा खिलाडिय़ों से प्रतिस्पर्धा पर विश्वनाथन आनंद ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उन्हें इन खिलाडिय़ों से अलग करके देखना सही नहीं होगा। सबकी अपनी एक शैली है। उनके साथ खेलने में मजा आएगा। यह टूर्नामेंट रैपिड व ब्लिट्ज दोनों श्रेणियों में होगा। मालूम हो कि पिछली बार नार्वे के मैग्नस कार्लसन ने रैपिड व ब्लिट्ज दोनों श्रेणियों में चैंपियन रहे थे।