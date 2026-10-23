सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड, पैरा एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में तीनों पदक भारत के नाम

प्रेट्र, नागोया। भारत के स्टार पैरा भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल ने शुक्रवार को पैरा एशियाई खेलों में पुरुषों की एफ 42-44/61-64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपने खिताब का बचाव किया। इन खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत ने तीनों पदक अपने नाम किए।

दो बार के पैरालिंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व रिकार्ड धारक 28 वर्षीय सुमित ने अपने दूसरे प्रयास में 72.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। 2023 में भी जीता था स्वर्ण सुमित ने 2023 के एशियाई पैरा खेलों में 73.29 मीटर के विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने इस साल मई में 74.82 मीटर का नया विश्व रिकार्ड बनाया। हालांकि शुक्रवार को वह अपना रिकार्ड नहीं तोड़ सके, लेकिन एफ64 वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए अन्य खिलाड़ियों से आगे रहे। एफ42 वर्ग में हिस्सा लेने वाले भारत के महेंद्र गुर्जर ने 59.03 मीटर के प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता, जबकि एफ44 वर्ग के संदीप संजय सरगर ने 64.48 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक हासिल किया।