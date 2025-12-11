Language
    सिंधू-लक्ष्य एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में, रैंकिंग और अनुभव के आधार पर चुनी टीम

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:26 PM (IST)

    भारत इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में गत चैंपियन है, जबकि मेंस टीम ने अतीत में दो कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने कहा कि रैंकिंग, ...और पढ़ें

    सिंधू और लक्ष्य का मिली टीम इंडिया में जगह।

    नई दिल्ली, प्रेट्र। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू, लक्ष्य सेन और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी को तीन से आठ फरवरी तक चीन के किंगदाओ में होने वाली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

    भारत इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में गत चैंपियन है, जबकि मेंस टीम ने अतीत में दो कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने कहा कि रैंकिंग, प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर चुनी गई महिला टीम की अगुआई एक बार फिर पूर्व विश्व चैंपियन और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू करेंगी।

    डबल्स में सात्विक-चिराग की जोड़ी

    दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य शीर्ष रैंकिंग वाले मेंस सिंगल्स खिलाड़ी होंगे, जबकि किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, अमेरिकी ओपन विजेता आयुष शेट्टी और तरुण मन्नेपल्ली को भी जगह मिली है। सात्विक-चिराग मेंस डबल्स वर्ग में अगुआई करेंगे, जिसमें गुवाहाटी मास्टर्स के उप विजेता साई प्रतीक के और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय के साथ हरिहरन अमसाकरुणन भी शामिल हैं।

    महिला वर्ग में सिंधू को सिंगल्स में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, रक्षिता श्री संतोष रामराज और मालविका बंसोड़ का साथ मिलेगा। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय चैंपियन गायत्री गोपीचंद और त्रीसा जाली महिला डबल्स में भारत की अगुआई करेंगी, जबकि प्रिया कोंजेंगबम, श्रुति मिश्रा और तनीषा क्रास्टो को भी टीम में जगह मिली है।

    टीम इस प्रकार हैं:-

    मेंस: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत, प्रणय एचएस, थारुन मन्नेपल्ली, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय, साई प्रतीक के, हरिहरन अमसाकरुणन।

    महिला:- पीवी सिंधू, उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री संतोष रामराज, मालविका बंसोड़, त्रीसा जाली, गायत्री गोपीचंद, प्रिया कोंजेंगबम, श्रुति मिश्रा, तनीषा क्रास्टो।