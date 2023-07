Silesia Diamond League: अविनाश साबले ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किया क्वालीफाई, बने छठे भारतीय एथलीट

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। अविनाश साबले रविवार को सिलेसिया डायमंड लीग मीट में अपने करियर के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ छठे स्थान पर रहकर 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय ट्रैक एथलीट बन गए। राष्ट्रीय चैंपियन साबले (Avinash Sable) 3000 मीटर स्टीपलचेज में उन्होंने 8 मिनट 11:63 सेकंड का समय लिया। वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड 8 मिनट 11.20 सेकंड के समय से पीछे रह गए।

अविनाश सेबल ने 8 मिनट और 11:63 सेकंड का समय लिया, जो उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय 8:11.20 से थोड़ा अधिक था, लेकिन इसने पेरिस ओलंपिक क्वालीफाइंग मार्क 8:15.00 को काफी पीछे छोड़ दिया। बता दें कि ओलंपिक क्वालीफिकेशन का समय 1 जुलाई, 2023 से शुरू हुआ और 30 जून, 2024 तक जारी रहेगा।

