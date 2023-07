निशानेबाजी अभिनव-गौतमी की जोड़ी का कमाल, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

अभिनव साव और गौतमी भनोट की भारतीय जोड़ी ने कोरिया के चांगवोन में आइएसएसएफ विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक के मैच में ओशिएन मुलर और रोमेन औफ्रेरे की फ्रांसीसी जोड़ी को 17-13 से हराया। भारत का प्रतियोगिता में यह तीसरा स्वर्ण पदक है जिससे वह पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

निशानेबाजी अभिनव-गौतमी की जोड़ी ने जीता गोल्ड मेडल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अभिनव साव और गौतमी भनोट की भारतीय जोड़ी ने कोरिया के चांगवोन में आइएसएसएफ विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक के मैच में ओशिएन मुलर और रोमेन औफ्रेरे की फ्रांसीसी जोड़ी को 17-13 से हराया। भारत का प्रतियोगिता में यह तीसरा स्वर्ण पदक है जिससे वह पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उसने एक रजत और दो कांस्य पदक भी जीते हैं। चीन पदक तालिका में शीर्ष पर है। उसने भी भारत के बराबर ही स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन उसके नाम पर दो रजत पदक दर्ज हैं।

