Senior National Boxing: अमित पंघाल व लवलीना बोरगोहेन ने लगाया जीत का पंच

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में आयोजित नौवीं एलीट राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों ने रिंग में पंच का दम दिखाया। चैंपियनशिप के तीसरे दिन पुरुष वर्ग में अमित पंघाल ने कड़े मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी को 3-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

वहीं, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 50 किग्रा वर्ग में रजत पदक विजेता जदुमणि सिंह ने तमिलनाडु के पार्थिबन आर को आरएससी के आधार पर हराया। महिला वर्ग में 70-75 किग्रा भार वर्ग में असम की लवलीना बोरगोहेन ने हरियाणा की स्वीटी को 3-2 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मंगलवार को पुरुष वर्ग में 69 और महिला वर्ग में 49 मुकाबले खेले गए। चैंपियनशिप में एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेताओं ने भी अगले दौर में जगह बनाई।

महिला वर्ग में इन्होंने दर्ज की जीत महिला वर्ग के 48-51 किग्रा में चंडीगढ़ की गुड्डी, रेलवे स्पो‌र्ट्स प्रमोशन बोर्ड की ज्योति, केरल की दीपिका, झारखंड की नेहा कुमारी, राजस्थान की कानूप्पीया कनवीर राठौर, आंध्र प्रदेश की गीता जया विजेता रहीं। 54-57 किग्रा भार वर्ग में राजस्थान की चारु यादव, 70-75 किग्रा में आंध्र प्रदेश की मोनिका कल्याणम बोनठू, उत्तर प्रदेश की इमजोर खान, अरुणाचल प्रदेश की मोनिका, 45-48 किग्रा में जगसा राजपूत, यूपी की ¨रकी किशोर, दिल्ली की संजना, महाराष्ट्र की जाह्नवी चूरी ने जीत हासिल की। वहीं 51-54 किग्रा में हरियाणा की नीतू, हरियाणा की प्रियंका, मध्य प्रदेश की काफी, महाराष्ट्र की खुशी जाधव, सिक्किम की रितिका गुप्ता ने जीत हासिल कर अगले राउंड में प्रवेश किया।