नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी ने अपने एक स्मैश से इतिहास रच डाला है। सात्विक ने 565 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगाते हुए अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। बैडमिंटन के इतिहास में यह किसी भी मेंस खिलाड़ी द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे तेज स्मैश भी है। सात्विक ने 10 साल पुराने रिकॉर्ड को चकनाचूर कर डाला है।

दरअसल, सात्विक ने यह रिकॉर्ड 14 अप्रैल 2023 को जापान के सेइतामा के सोका में मौजूद योनेक्स की फैक्टरी जिम्नेजियम में कायम किया था, जिसका आधिकारिक एलान अब योनेक्स कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में किया है। सात्विक ने 565 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई। महिला खिलाड़ी में मलेशिया की टेन पियर्ली ने सबसे तेज स्मैश लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पियर्ली ने 438 किमी प्रति घंटे की स्पीड से स्मैश लगाते हुए अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया।

Previous record was 493 kmph, Satwik surpassed it by 72 kmph