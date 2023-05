'दर्द में हैं भारत की बेटियां', साक्षी मलिक ने लगाई खेल जगत से मदद की गुहार, शेयर किया इमोशनल पोस्ट

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक ने खेल जगत से मदद की गुहार लगाई है। भारतीय महिला रेसलर्स पिछले काफी समय से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में धरना दे रहीं हैं। महिला रेसलर्स ने बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर भावुक पोस्ट शेयर किया। साक्षी ने लिखा, "खेल जगत के मेरे सभी साथियों। हमारे प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमको सपोर्ट करने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोगों को गिरफ्तार करके कैसे हम इसको 'लोकतंत्र की मां' कह सकते हैं। भारत की बेटियां दर्द में हैं।"

To all my international fraternity

Our Prime Minister is inaugurating our new parliament

But on the other hand, Our supporters has been arrested for supporting us.

By arresting people how we can call us “mother of democracy”

India’s daughters are in pain.— Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) May 28, 2023