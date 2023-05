बाकू विश्व कप में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, फाइनल में बाहर हुए दो शूटर

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत की रिदम सांगवान ने अजरबेजान के बाकू में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप राइफल/ पिस्टल की महिला 10 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। रिदम ने फाइनल में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए यह मेडल अपने नाम किया।

दो प्रतियोगी मेडल नहीं जीत सके-

रिदम दो बार की ओलंपिक चैंपियन यूनान की गोल्ड मेडल विजेता अन्ना कोराकाकी और यूक्रेन की सिल्वर मेडल विजेता ओलेना कोस्टेविच के बाद तीसरे नंबर पर रहीं। सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल की पुरुष और ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल की महिला प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाने के बावजूद भी मेडल जीतने में नाकाम रहे।

आठ निशानेबाजों ने बनाई 24 शॉर्ट में जगह-

इस प्रतियोगिता के साथ आईएसएसएफ ने टोक्यो ओलंपिक के प्रारूप में वापसी की। रिदम ने 60 शॉट के क्वालीफिकेशन में 581 जबकि ईशा ने 579 प्वाइंट अपने नाम किए। इस दौरान दोनों ने तीसरे और सातवें स्थान पर रहते हुए आठ निशानेबाजों के 24 शॉट के फाइनल में जगह बनाई।

भारत की शुरुआत रही खराब-

भारतीय निशानेबाजों की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। इस दौरान ईशा पहले तीन शॉट में नौ प्वाइंट तक पहुंचने में असफल रही। पहले 10 शॉर्ट के बाद अन्ना पहले, ओलेना दूसरे, रिदम पांचवें और ईशा छठे स्थान पर थीं। बीस शॉर्ट के बाद ईशा प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। रिदम 219.1 प्वाइंट के साथ तीसरे, ओलेना 240,6 के साथ दूसरे और अन्ना 241.3 के साथ पहले नंबर पर रही। ओलंपिक प्रतियोगिता में रिदम का सीनियर लेवल पर यह पहला व्यक्तिगत मेडल है।

