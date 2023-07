Asian Games 2023 में दांव लगाते नजर नहीं आएंगे Ravi Dahiya, ट्रायल में करारी हार के साथ टूटा सपना

नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल अपने नाम करने वाले भारत के स्टार पहलवान रवि दहिया एशियन गेम्स 2023 में दांव लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। चीन में होने वाले टूर्नामेंट में खेलने का रवि का सपना ट्रायल्स में चकनाचूर हो गया है। रवि को महाराष्ट्र के रेसलर आतिश टोडकर ने 20-8 से मात देते हुए बाहर का रास्ता दिखाया है।

Olympic silver medalist Wrestler Ravi Dahiya was pinned by Maharastra's Atish Todkar by 20-8 in the Asian Games trial; Ravi Dahiya is out of the Asian Games trial.