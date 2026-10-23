पीवी सिंधू फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची, अश्मिता चालिहा का शानदार सफर हुआ खत्म

प्रेट्र, पेरिस। दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू ने शुक्रवार को फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सीधे गेमों में जीत दर्ज की। वहीं, अश्मिता चालिहा का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।

इस तरह टूर्नामेंट में अब सिंधू ही एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बची हैं। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की हिना अकेची से होगा। सिंधू ने एकतरफा मुकाबले में दर्ज की आसान जीत पूर्व विश्व चैंपियन सिंधू ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चिउ पिन-चियान को 21-13, 21-14 से हराने में 39 मिनट का समय लिया। टूर्नामेंट में सिंधू ने पूरे मुकाबले के दौरान अपना दबदबा बनाए रखा।