Korea Open Super 500: प्रणय, राजावत दूसरे दौर में, पहले दौर में ही हारकर सिंधु और श्रीकांत हुए बाहर

एलीट शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय सिंगल्स खिलाड़ी प्रणय का सामना अब ली युन ग्यू और ली चेयूक यिऊ के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। दुनिया की 22वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की पेई यू-पो के खिलाफ तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गईं।

Korea Open Super 500 में हारे पीवी सिंधु और श्रीकांत। फाइल फोटो

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। फार्म में चल रहे एचएस प्रणय ने यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को कोरिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया, लेकिन पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत की खराब फार्म जारी रहा और दोनों पहले दौर में ही बाहर हो गए। पांचवें वरीय प्रणय ने बेल्जियम के जूलियन कारागी पर 21-13, 21-17 से जीत दर्ज की। एलीट शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय सिंगल्स खिलाड़ी प्रणय का सामना अब ली युन ग्यू और ली चेयूक यिऊ के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा। वह पहले दौर में दुनिया की 22वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की पेई यू-पो के खिलाफ तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में 18-21, 21-10, 13-21 की हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। 58 मिनट में ही हार गईं सिंधु इस हफ्ते विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर खिसकने वाली सिंधु यह मुकाबला 58 मिनट में हार गईं। वहीं, श्रीकांत दूसरे गेम में एक मैच प्वाइंट गंवाने के साथ मुकाबला भी हार गए। उन्हें जापान के पूर्व नंबर एक केंटो मोमोटा ने 21-12, 22-24, 17-21 से हराया। यह दो बार के विश्व चैंपियन के विरुद्ध श्रीकांत की लगातार 12वीं और कुल 15वीं हार थी। प्रियांशु राजावत हासिल की जीत भारत के प्रियांशु राजावत हालांकि दूसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने स्थानीय खिलाड़ी चोइ जि हून को पुरुष एकल वर्ग में सीधे गेम में हराया। दुनिया के 32वें नंबर के खिलाड़ी ओरलियंस मास्टर्स विजेता राजावत ने चोइ को 42 मिनट में 21-15, 21-19 से हराया। अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के कोडाइ नराओका से होगा।

Edited By: Umesh Kumar