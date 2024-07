Paris Olympics 2024: 'हर खिलाड़ी देश का गौरव', PM नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह, दी शुभकामनाएं

भारतीय खिलाड़ी शनिवार को हॉकी, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। इससे पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पेरिस ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है और इसके लिए मैं भारतीय दल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। उम्मीद है कि ये सभी अपनी चमक बिखेरेंगे और खेल भावना का परिचय देंगे। साथ ही हमें अपने बेहतरीन प्रदर्शन से प्रेरित करेंगे।"

As the Paris #Olympics commences, my best wishes to the Indian contingent. Every athlete is India’s pride. May they all shine and embody the true spirit of sportsmanship, inspiring us with their exceptional performances. #Paris2024